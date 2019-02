Deel dit artikel:













Topscorer Witbreuk blijft bij HSC, Schutte bedenkt zich en verlengt toch Witbreuk blijft in Haaksnregen (Foto: Wim Busschers)

HSC'21 heeft Wessel Witbreuk ook voor komend seizoen vastgelegd. De aanvaller kwam vorig seizoen over van Bon Boys en is momenteel topscorer van de club uit de derde divisie. Hij scoorde 11 keer in 19 duels.