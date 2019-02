Woningcorporaties steunen plan Urgenda: duurzame huizen én lagere energierekening

Verschillende Overijsselse woningcorporaties scharen zich achter het plan van duurzaamheidsorganisatie Urgenda om door het verduurzamen van sociale huurwoningen de uitstoot van CO2 te verminderen.

Het plan van Urgenda, dat inmiddels de steun heeft van 170 woningcorporaties in heel Nederland, moet ervoor zorgen dat er in 2020 minstens een kwart minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990.

Lagere energierekening

Het idee is eenvoudig. Woningcorporaties betalen jaarlijks een belasting aan het kabinet, de zogeheten verhuurdersheffing. Dit jaar 1,7 miljard euro. Dit geld willen de woningcorporaties gebruiken om veel sneller en veel meer sociale huurwoningen te verduurzamen. Bijkomend voordeel: de energiekosten van de huurders gaan omlaag.

Onder meer de vijftien Twentse woningcorporaties, woningcorporatie Rentree uit Deventer en SWZ uit Zwolle steunen het plan van Urgenda dat ongeveer twee weken geleden werd bedacht.

Zonnepanelen, warmtepomp, aardgasloos

De vijftien Twentse corporaties, verenigd in WoON Twente, hebben wel een idee hoe ze het plan kunnen uitvoeren. Ze betalen in twee jaar (2019 en 2020) ruim 112 miljoen euro verhuurdersheffing aan het Rijk. Met dit bedrag kunnen ze meerdere dingen doen:

25.000 van de 80.000 huurwoningen kunnen ermee worden voorzien van zonnepanelen of hybride warmtepompen of een combinatie van een aantal maatregelen.

3000 Twentse sociale huurhuizen kunnen volledig aardgasloos worden gemaakt.

Dick Mol is voorzitter van WoON Twente. Hij was direct enthousiast over het plan van Urgenda. "Die 112 miljoen verdwijnt nu gewoon in de pot in Den Haag, terwijl wij met dat geld onze huizen duurzamer kunnen maken en de woonlasten voor de huurders kunnen verlagen."

Urgenda en uitstoot

In 1990 was de uitstoot van broeikasgassen 221 megaton. Dat moet terug met 25 procent in 2020, naar 166 megaton. Vorig jaar was dat nog maar dertien procent lager (193 megaton). De overheid denkt op 21 procent uit te komen. Een gat dus van negen megaton. Volgens Urgenda is ook die negen megaton te halen met vrij eenvoudige maatregelen. Met de verduurzaming van 100.000 huurwoningen is een reductie van 25 procent te behalen.