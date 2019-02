'Bericht over dwangsom Nouryon leidt alleen maar tot onnodige onrust'

D66-raadslid in Enschede en kandidaat voor het Europees Parlement Vic van Dijk is verrast door het nieuws dat zoutbedrijf Nouryon een dwangsom staat te wachten. Nouryon, voorheen AkzoNobel, heeft volgens de toezichthouder de risico's van het gebruik van diesel bij zoutwinning niet goed in kaart gebracht.

Van Dijk is chemicus en volgt de problemen rondom de zoutwinning in Twente al jaren. "De zoutbedrijven maken al jaren gebruik van diesel. Iedereen wist dat. Dus het is verrassend dat nu blijkt dat het misschien niet mag."

Staatstoezicht: 'Nouryon heeft risico's niet helder'

Diesel wordt al tientallen jarenlang gebruikt als afdeklaag in zoutcavernes om te voorkomen dat ze instorten. Het kan per caverne al gauw gaan om duizenden liters dieselolie. Daar zitten risico's aan, want diesel is erg giftig. Zo zijn er in het verleden lekkages geweest met diesel in de ondergrond in Twente.

Zoutwinningsbedrijf Nouryon (de voormalige chemietak van AkzoNobel) riskeert een dwangsom voor het gebruik van dieselolie bij zoutwinning, blijkt nu. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zegt dat Nouryon de risico's van diesel in de diepe ondergrond niet voldoende in kaart heeft gebracht.

Van Dijk noemt het oordeel van SodM 'pittig', maar ook 'een verrassende wending' omdat het dieselgebruik al lang bekend is. "Lekkages, diesel in het milieu: dat is niet goed. Maar je leest niet terug of er iets is veranderd aan de risico's."

Slaolie

Ook benadrukt Van Dijk dat er nog geen goed alternatief is voor diesel. "Het zou natuurlijk heel mooi zijn als je diesel kunt vervangen door iets wat minder giftig is. Maar dat moet dan wel werken bij de zoutwinning. Ik zeg altijd maar zo: iedereen weet dat slaolie veel minder giftig is dan diesel. Maar als je die slaolie gebruikt, dan gaat dat rotten, komt er gas vrij en kan de boel exploderen."

Van Dijk: "Laat het SodM eerst duidelijk maken wat er nou precies mis is met diesel. Het bericht dat Nouryon de wet overtreedt, leidt alleen maar tot onnodige onrust. Ik hoop dat ze er samen uitkomen."

Vorige week maakte het SodM nog bekend extra toezicht te gaan houden op de zoutcavernes in Twente: