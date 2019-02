Presentator Karen Eshuis wordt coördinator NPO Radio1

Karen Eshuis, presentator van het programma Overijssel Vandaag, verruilt RTV Oost voor NPO Radio 1. Eshuis wordt coördinator bij de publieke radiozender.

Sinds vier jaar was de in Hengevelde geboren Eshuis het gezicht van het televisieprogramma Overijssel Vandaag. "Haar vertrek is een aderlating voor onze omroep, omdat ze met haar persoonlijkheid en haar journalistieke scherpte in Overijssel Vandaag zo'n mooie balans wist te vinden", vertelt hoofdredacteur Henk Jan Karsten.



"Serieus van toon en scherpe vragen bij de zwaardere nieuwsonderwerpen, maar ook luchtig en inlevend bij de menselijke verhalen uit onze provincie. Die mix is kenmerkend voor wat Oost in Overijssel Vandaag wil laten zien."



NPO Radio 1

Eshuis: "Na vier jaar ga ik RTV Oost, de collega's en Overijssel vreselijk missen. Maar je kunt een Tukker wel uit Twente halen, maar Twente niet uit een Tukker. Dus feitelijk ben ik niet echt weg. De nieuwe baan bij NPO Radio 1 is een kans die ik niet kon laten lopen."



Opvolging

Wanneer Eshuis vertrekt bij RTV Oost, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wie haar gaat opvolgen. Ze wordt bij de NPO Radio 1 coördinator zenderbrede projecten en meerdaagse evenementen. Ze werkt samen met de nieuwscoördinator en de coördinator online.