Kleurige muurschildering maakt tongen los in Deventer binnenstad

Prachtig, geweldig, heel mooi. Enthousiasme is troef bij het winkelend publiek over een nieuwe grote muurschildering in Pontsteeg. De gemeente is minder blij.

De schildering van vijf meter hoog en vijf meter breed is een reclame-uiting voor een nieuwe Netflix-serie. Zonder vergunning aangebracht en niet in overeenstemming met het reclamebeleid van de gemeente in de Deventer binnenstad. De schildering moet dus verwijderd worden.

Beter dan graffiti

Maar veel passanten in de naastgelegen Lange Bisschopsstraat, dé winkelstraat van Deventer, zien dat net even anders. "Beter dan een grijs vlak", zegt een ondernemende buurman. "Liever dan die graffiti-muren", zegt een ander. Maar de grote gemene deler in alle beschouwingen: dit ziet er verrassend kleuring en aangenaam uit.

Toch weet Arno Fischer van de naastgelegen meubelzaak niet zeker of hij de tekening nou zo mooi vindt. Hij was aanvankelijk in de veronderstelling dat de gemeente de schildering heeft goedgekeurd. Wat dus allerminst zo is. "En dat verbaast me niet als ik me bedenk dat de gemeente al niet zo blij is met mijn reclame-fiets hier op straat."