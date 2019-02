Deel dit artikel:













Gewonde bij aanrijding tussen twee auto's in Hengelo Aanrijding tussen twee auto's (Foto: Jack Huygens/News United) Gewonde naar het ziekenhuis (Foto: Jack Huygens/News United)

Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Deldenerstraat in Hengelo is vanmorgen een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A35 richting Enschede. De weg is deels afgesloten voor het verkeer. Het verkeer ondervindt hinder van de aanrijding. De auto's hebben grote schade en moeten worden weggesleept door een bergingsbedrijf. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33