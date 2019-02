FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton in Maarssen. Aanleiding is een metroproject in Saoedi-Arabië waar het dochterbedrijf van Oranjewoud, eigendom van de Enschedese ondernemer Gerard Sanderink, aan meebouwt.

Strukton laat in een summiere verklaring weten 'volledig mee te werken aan het onderzoek'. Het is niet direct duidelijk of de FIOD stukken heeft meegenomen bij de inval.



1 miljard

Strukton maakt deel uit van een consortium dat drie van de zes metrolijnen van een volledig automatisch en onbemand metrosysteem in Riyad aanlegt. De totale waarde van dat project is 6 miljard euro, het aandeel van Strukton is 1 miljard euro.



Sanderink

Strukton is een dochteronderneming van het beursgenoteerde ingenieursbureau Oranjewoud. Van dat bedrijf is de Twentse ondernemer Gerard Sanderink sinds 2005 eigenaar.



De overname van Strukton, waarmee een bedrag van rond de 45 miljoen euro gemoeid was, betaalde de steenrijke Enschedeër uit eigen zak. Eind 2010 nam Oranjewoud Strukton over.