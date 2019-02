Heracles Almelo moet Konings missen tegen Fortuna Sittard

Heracles Almelo kan zaterdagavond niet beschikken over Joey Konings tegen Fortuna Sittard. De aanvaller raakte deze week geblesseerd aan zijn rug en wordt in de aanval vervangen door Adrian Dalmau.

Naast Joey Konings ontbreekt ook de geschorste Maximilian Rossmann tegen de ploeg uit Limburg. Bart van Hintum is zijn vervanger in het hart van de verdediging. De linksback is weer terug van een schorsing en zal voor het eerst dit seizoen als rechter centrale verdediger worden gebruikt naast Dario van den Buijs.

Van Hintum

"Ik had daar ook voor Sama kunnen kiezen, maar ik wil graag voetballen van achteruit. Van Hintum heeft een goede spelopening en hij is bovendien een ervaren verdediger die weet wat er gevraagd wordt", legt trainer Frank Wormuth zijn keuze uit. Czyborra en Breukers kampten deze week met pijntjes, maar zijn fit genoeg om te starten tegen de nummer negen.

Real Madrid

Heracles Almelo leeft nog een klein beetje op een roze wolk na de overwinning op Ajax. Dat de ploeg uit Amsterdam een paar dagen later zo geweldig speelde tegen Real Madrid verbaast de trainer niet: "Dat is het bewijs dat je mentaal veel kan bereiken. Wij konden dat vorige week ook, al vond ik het niet de perfecte wedstrijd. Ajax was niet op zijn best tegen ons."

Opstelling Heracles Almelo:

Blaswich; Breukers, Van Hintum, Van den Buijs, Czyborra; Osman, Merkel, Drost; Kuwas, Dalmau, Peterson