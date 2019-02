Waarom stemmen we op de Waterschappen?

"Wij zijn een overheid en heffen belastingen", zegt Roel van der Veen van het Waterschap Vechtstromen. "Daarom geven we de mensen de gelegenheid om mee te bepalen en dus te stemmen."

Bij de waterzuivering in Almelo proberen de verschillende partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen stemmen te winnen. "Het is belangrijker dan ooit om op de Waterschappen te stemmen", vertelt Rosemarie Merz van de Algemene Waterschapspartij. "Door de droogte van afgelopen zomer is onze taak nog duidelijker geworden."

Niet politiek

In Overijssel doen negen partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. Sommige partijen zijn politieke partijen, maar er doen ook partijen mee die onafhankelijk van een politieke partij zijn, zoals Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij. "Wij hebben geen link met Den Haag en wij vinden dat dat ook thuis hoort in een functionele democratie zoals de Waterschappen", meent Merz.

Rioolwater, beken en rivieren

Maar wat is dan precies de taak van de waterschappen? Volgens Van der Veen is het eenvoudig. "Wij zijn verantwoordelijk voor het rioolwater en het water in de beken en rivieren. Het is een circulair proces. Wij zorgen voor de zuivering van het rioolwater en zodra dat water schoon is, wordt het afgevoerd naar de beken en de rivieren."