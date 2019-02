Toneelgroep sTOF maakt lastige onderwerpen zoals sexting bespreekbaar

Sexting, het doorsturen van naaktfoto's via je mobieltje, is populair onder jongeren. Vaak beseffen ze niet dat ze daardoor in grote problemen kunnen komen. Toneelgroep sTOF uit Losser, voortgekomen uit het jongerenpastoraat van Maria Vlucht, maakt onderwerpen als deze bespreekbaar onder jongeren.

Onuitwisbaar?! is de titel van een van de toneelstukken die sTOF op de planken zet. De zelfdoding van Onur, een 14-jarige Enschedeër die slachtoffer was van sexting, was de trieste aanleiding voor het stuk. De groep bestaat vijf jaar en er maken pakweg twintig jongeren deel van uit. sTOF heeft inmiddels zes producties op zijn naam staan met verschillende actuele thema's.

Koppeling met bijbelverhalen

De groep wordt begeleid door Ans te Lintelo, lid van het pastoraal team van Maria Vlucht en coördinator van het jongerenwerk. "We zochten naar een aansprekende manier om met jongeren contact te hebben. En hiermee bereiken we ook jongeren en hun ouders die niets met kerk of geloof hebben." Elk theaterstuk wordt gekoppeld aan een verhaal uit de bijbel.

Er mag gelachen worden

Een ander stuk waarmee sTOF de boer op gaat, is Blind Vertrouwen. Dit speelt zich af op een basisschool waar een nieuwe leerling in de klas komt. Ze komt er al snel achter dat achter elk kind een verhaal zit. Thema's als pesten, gender en seksualiteit komen in een luchtige setting aan de orde. "Want er moet ook gelachen worden", zegt regisseur Michel de Wal.

Eervolle vermelding

De activiteiten van sTOF trekken landelijke aandacht. De groep greep vorig jaar net naast de Religieuzenprijs, een geldbedrag van 5000 euro, maar kreeg van de Konferentie voor Nederlandse Religieuzen wel een eervolle vermelding.

