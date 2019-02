Deel dit artikel:













Een toekomst voor Marijn: sleutelen aan je werk, hoe doe je dat als mantelzorger? Een toekomst voor Marijn (Foto: RTV Oost)

Onlangs werd Miranda van Dijk, moeder van de meervoudig gehandicapte Marijn, geïnterviewd in het kader van een onderzoek naar job crafting. Ze had nog nooit van deze term gehoord, maar is intussen wel om. Job crafting gaat namelijk over het ‘sleutelen’ aan je werk. Zeker voor mantelzorgers is dat erg belangrijk.