Paardenvleesschandaal: fors lagere straf voor eigenaar vrieshuis uit Olst Werkstraf voor eigenaar slachthuis (Foto: Thinkstock)

Geen celstraf maar een boete van 5.000 euro en een werkstraf van tachtig uur. Dat is de straf die de eigenaar van Grolleman Vrieshuis uit Olst opgelegd heeft gekregen voor zijn aandeel in het paardenvleesschandaal. De straf is fors lager dan de eis.

Tegen de directeur van het vrieshuis werd achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een boete van 75.000 euro geëist. Paardenvlees als rundvlees Bij het schandaal maakten vleesbedrijven op illegale wijze winst door goedkoper paardenvlees te verkopen als duur rundvlees. Hoofdrolspeler is een 52-jarige directeur van een slachthuis uit Dodewaard. Hij werd vandaag veroordeeld tot een celstraf van 324 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Volgens de rechtbank maakte hij zich schuldig aan valsheid in geschrifte door paardenvlees als rundvlees te verkopen. Het bedrijf van de man moet een geldboete betalen van 47.500 euro.



Een vleeshandel uit Elst en diens directeur zijn voor hun aandeel veroordeeld tot respectievelijk een geldboete van 15.000 euro en een taakstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf.

Lagere straffen Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachten het imago en de belangen van de Nederlandse vleesindustrie geweld hebben aangedaan. Door hun handelen kwamen afnemers in de problemen en is hun reputatie beschadigd.

Ook voerden ze een onjuiste en onvolledige administratie. Dat maakte het instanties zoals de NVWA onmogelijk om na te gaan waarin het paardenvlees was verwerkt.



Tot slot werd de straf van de directeur iets verlaagd omdat het te lang heeft geduurd voordat de officier van justitie de zaak aan de rechtbank heeft voorgelegd en is behandeld. De straffen voor de andere bestrafte directeuren en de drie bedrijven zijn om dezelfde reden verlaagd. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Eis: cel en boete voor directeur vrieshuis in Olst voor fraude met paardenvlees