Nieuw album Vitesse met onbekend werk Herman Brood: zondag presentatie in Hengelo

Eén ding wil initiatiefnemer Ton Odijk benadrukken: “Dit is een album van Vitesse. We snappen natuurlijk drommels goed de impact van Brood, maar we willen geen valse verwachtingen wekken richting de vele duizenden Brood-fans. Dat zou goedkoop zijn.”



Niettemin, Brood maakte wel degelijk deel uit van Vitesse. Sterker, hij was in 1975 samen met Herman van Boeyen mede-oprichter van de band, die jarenlang gold als een van de beste live-acts in het circuit. Al met al speelde de 'rock-'n-roll-junkie' circa een jaar in de band. “Rond ‘77-’78 keerde Herman nog eens terug naar Vitesse, maar dat duurde slechts enkele maanden”, vertelt Odijk.

'Lost tapes'

De band Vitesse was geformeerd rond drummer/zanger Herman van Boeyen en had enkele grote hits met Good Lookin’ en de klassieker Rosalyn.

Net als bijna alle bekende Nederlandse bands nam ook Vitesse op in de Stable Studio in Arnhem. "Alleen verscheen lang niet altijd alles wat werd opgenomen ook op plaat”, aldus Odijk. En ook van Vitesse zijn er veel nummers op de plank blijven liggen: ‘lost tapes’, zoals die in de muziekscene worden genoemd.

Crowdfunding

Odijk nam het initiatief dit oude werk van Vitesse alsnog uit te brengen. Na een crowdfundingactie. “Dat gaat allemaal heel transparant. De opbrengsten worden nauwkeurig bijgehouden en gaan naar de oud-bandleden van Vitesse.”

Odijk is erg tevreden over het negentien nummers tellende album From the Stable, the lost tapes. Met daarop zes nummers waarop Herman Brood zingt en één nummer waarop hij piano speelt. Twee van die nummers zijn eerder op een album van Vitesse verschenen. “Vier nummers waarop Brood te horen is, zijn dus nieuw.” Odijk blikt met veel plezier terug op het project: “Je hoort dat deze nummers zijn gemaakt met passie.”

Money Honey, de 'nieuwe' single van Herman Brood

Het album wordt komende zondagmiddag gepresenteerd in een uitverkocht muziekcafé De Cactus. De Vitesse-tributeband Springtime Confusion zal dan een aantal nummers van het album live spelen. Ook de weduwe van Herman Brood, Xandra Brood, heeft haar komst toegezegd.