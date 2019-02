Deel dit artikel:













Rechter staat vandaag voor Salomonsoordeel: moet heel gezin boeten voor hennepbezit vader? Een compleet gezin dreigt het huis te worden uitgezet na de vondst van 95 gram hennep (Foto: iStock) De vader van het bewuste gezin werd aangehouden tijdens de 'operatie Nieuwstraatkwartier' (Foto: RTV Oost/Bart Kieft)

De rechter in Almelo staat vandaag voor een Salomonsoordeel: moet een heel gezin het huis worden uitgezet omdat de vader een handelsvoorraad hennep thuis had? Of mogen de kinderen niet het slachtoffer worden en mag het gezin in het huidige huurhuis in de wijk De Riet blijven wonen? Waarmee de rechter wellicht een precedent zou creëren voor vergelijkbare situaties.

De vader van het gezin werd in september vorig jaar van zijn bed gelicht tijdens de spraakmakende grootscheepse politieactie in het Nieuwstraatkwartier, de Almelose volkswijk. De vader zit intussen al een klein half jaar vast, onder meer op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Bij huiszoeking werd 95 gram hennep ontdekt, terwijl slechts 5 gram voor eigen gebruik is toegestaan. En dus is er sprake van een handelsvoorraad, meent justitie. Wet Damocles

Hiervoor is landelijk beleid ontwikkeld: de Wet Damocles. Die biedt de autoriteiten mogelijkheden juridisch op te treden. De corporatie Beter Wonen kondigde daarop aan het huurcontract te beëindigen. Mocht dat niet gebeuren, dan wil burgemeester Arjen Gerritsen de woning als drugspand een halfjaar lang sluiten.

Het kort geding voor beëindiging van het huurcontract – aangespannen door Beter Wonen – diende begin februari voor de rechtbank in Almelo. Protest huisarts

Opmerkelijk genoeg mengde de huisarts van het gezin zich in de hoogoplopende discussie. De medicus was - ondanks het beroepsgeheim - in de bres gesprongen voor het gezin. Ze verklaarde dat de uitzetting uit dreigt te monden in een drama. Niet alleen voor de drie eigen kinderen van het gezin van 7, 9 en 19 jaar, maar ook de twee pleegkinderen die er worden opgevangen. Vooral omdat meerdere kinderen reeds kampen met gedragsproblemen.

Volgens de huisarts dreigt nu het hele gezin de dupe te worden van het gedrag van vader. Justitie, gemeente en corporatie op hun beurt staan op het standpunt dat - wie zich willens en wetens inlaat met drugs - weet wat de gevolgen kunnen zijn. De corporatie houdt dan ook vast aan de geplande uitzetting. Beter Wonen vreest anders een precedent, waarbij drugshandelaren hun kinderen als een soort machtsmiddel kunnen gebruiken om uitzetting te voorkomen. Overigens heeft onlangs nog een ander gezin bij de bestuursrechter in Zwolle gevraagd huisuitzetting te voorkomen, maar kreeg hier nul op het rekest. Onduidelijk is hoe het verder moet wanneer het Almelose gezin daadwerkelijk op straat belandt. Beter Wonen zegt met meerdere zorgpartijen om de tafel te gaan "om tot een oplossing te komen". Verstrekkende gevolgen

Niettemin zullen de gevolgen voor het gezin verstrekkend zijn. Met name vanwege het gezeul met de kinderen, die toch weer in een nieuwe, onbekende woonomgeving hun draai moeten zien te vinden; de reden waarom de huisarts zo fel tegen de verhuizing ageert. Het woord is vandaag aan de Almelose rechter. Die zal moeten kiezen tussen twee kwaden. Een heel gezin op straat zetten, onder wie vijf kinderen? Of voorbijgaan aan de Wet Damocles, waardoor toekomstige gevallen - die eveneens dreigen te worden uitgezet - zich kunnen beroepen op een dergelijk Almelo's vonnis. Een duivels dilemma en daarmee een regelrecht Salomonsoordeel.