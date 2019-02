Meet up duurzaamheid in Steenwijk: gedeputeerde gaat ingebracht idee onderzoeken

Hoe werkt die salderingsregeling?

Zonnepanelen wekken energie op. Deze energie levert de bezitter van zonnepanelen terug aan het elektriciteitsnet. Daardoor loopt de energiemeter terug óf de slimme meter registreert dat terug wordt geleverd. Omdat mensen stroom 'verkopen' aan hun energieleverancier, moeten ze eigenlijk een rekening sturen. Dat is niet handig. Daarom wordt op de jaarrekening de stroom van zonnepanelen verrekend met de stroom die is verbruikt, tegen hetzelfde tarief.

Meet up

"Nu ligt deze simpele salderingsregeling op de slachtbank in Den Haag. Wat dom, omdat je met deze regeling inwoners gemakkelijk bij de energietransitie kan betrekken", stelde Veen gisteren tijdens de meet up in Steenwijk over duurzaamheid.

Een Overijsselse salderingsregeling kan alleen maar leiden tot blije gezichten denkt Veen. "Grote winst, want inwoners worden actief betrokken bij de energietransitie en kunnen zo fors besparen op hun energierekening. Met het geld dat zij overhouden kunnen ze hun huis isoleren, waardoor ze vervolgens weer minder energie te verbruiken."

Nu ligt deze simpele salderingsregeling op de slachtbank in Den Haag. Wat dom. Timo Veen (voorzitter Duurzaam Hoonhorst)

Veen kwam dan ook naar Steenwijk met een duidelijke opdracht aan de politiek. "Werk dit principe verder uit, vraag experimenteerruimte aan in Den Haag en betrek de lokale energie initiatieven hierbij om de uitvoering op te pakken."

Het voorstel van van Veen kon op bijval rekenen, maar er waren ook kritische geluiden.

D66 in Overijssel ziet het plan van Veen wel zitten en weet ook met welk geld zo'n regeling betaald kan worden.

De PVV ziet meer heil in andere oplossingen dan zonne- en windenergie.

Asbest van daken

Volgens Veen is een bijkomend voordeel van de regeling dat asbest van daken wordt gesloopt en er zonnepanelen voor terugkomen. "Zo gaan we ook minder zonnepalen in de weilanden leggen waar de netbeheerders ze inmiddels toch al bijna niet meer kunnen aansluiten."





Gedeputeerde Traag gaat kijken of er mogelijkheden zijn om het idee van Veen uit te voeren, gaf ze gisteren aan.

Volgens Veen is een halt toeroepen aan de klimaatverandering de grootste naoorlogse uitdaging waar Nederland voor staat. "De uitstoot van CO2 is wereldwijd nog nooit zo hoog geweest en zorgt er voor dat het ijs op de Noordpool smelt en daardoor de waterspiegel stijgt.

Ik sta ervoor om de aarde door te geven aan onze kinderen. En met mij heel veel andere mensen."

Veen Verwijst daarbij naar mensen in steden en dorpen, die vaak verenigd zijn in lokale initiatieven of energiecoöperaties. "Overijssel kent meer dan 150 van die initiatieven."

Meer weten over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel? Klik op onderstaande afbeelding.