Complicaties bij val met fiets, handrem zit klemvast in het gezicht van vrouw Fietsster ligt bekneld na val (Foto: Jack Huygens/News United)

Een vrouw is na een val op de Mr. P. J. Troelstrastraat in Hengelo vanmiddag bekneld geraakt in haar fiets. Het duurde enige tijd voordat de gealarmeerde hulpdiensten de fietsster uit haar benarde situatie wisten te bevrijden.

De beknelling was zeer complex van aard. Bij de val was de handrem van de fiets in het gezicht van de vrouw gedrongen en zat klemvast door lip en wang van de vrouw. Ambulancepersoneel kreeg de handrem niet los uit het gezicht van het slachtoffer. De brandweer moest eraan te pas komen om een oplossing te bieden. Er werd voor gekozen om de handrem los te knippen van de fiets. De vrouw werd met de handrem nog vast in het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer zou al met al een half uur op straat hebben gelegen in de bizarre houdgreep van het fietsstuur.