RTV Oost Nieuwsquiz: Wat weet jij over het nieuws van de afgelopen week? Test je kennis bij de RTV Oost Nieuwsquiz! (Foto: RTV Oost)

Het is weer tijd om terug te blikken op het nieuws van de afgelopen week. Wat weet jij over over de rechtszaak die Grolsch aanspant tegen de Lidl? En ben je op de hoogte van al het nieuws uit Deventer? Test je kennis met de RTV Oost Nieuwsquiz en kom erachter hoe je kennis zit.

Zie je geen quiz? Speel hem hier. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33