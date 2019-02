Bennie Jolink komt met solo-album en boek: 'Droom uit '68 gaat eindelijk in vervulling'

Een zelfportret van Bennie Jolink, zoals dat terug te vinden is in zijn nu verschenen boek (Foto: RTV Oost)

Hij had zijn gitaar eigenlijk al aan de Achterhoekse wilgen gehangen. Omdat zijn aangeboren astma hem parten speelde, was Bennie Jolink na ruim veertig jaar namelijk al gestopt met muziek maken. Maar de Normaal-zanger komt nu toch weer met een nieuw album, zo meldt hij vrijdag: "Daarmee gaat een aloude droom uit 1968 eindelijk in vervulling."

Het nieuwe album heet 'Bernard Jolink: Post Normaal' en is de derde solo-elpee van Jolink, die overigens ooit in Enschede – waar hij woonde en studeerde – de basis legde voor zijn indrukwekkende muzikale carrière. Tegelijk met het album, dat ook op vinyl verschijnt, wordt ook een lijvig boek uitgebracht van de hand van de afgestudeerd kunstenaar Jolink.



Uitvinders dialectrock

Nadat Normaal medio jaren zeventig als uitvinders van de dialectrock een vliegende start beleefde met de klassieker Oerend Hard, volgden vier onstuimige decennia. Daarbij schudden de Achterhoekers de nederpop behoorlijk op. Niet alleen met tal van hits, maar ook met in het oog springende stunts.

Een genezing van Bijbelse proporties Bennie Jolink

Na veertig jaar hield de band er in 2015 mee op, waarna Jolink in een groot fysiek zwart viel. De astma speelde hem dusdanig parten dat hij meermalen in een kliniek belandde. Maar dankzij een nieuw, experimenteel medicijn gaat het nu weer crescendo met zijn gezondheid. “Dankzij een tovermedicijn. Het was een genezing van Bijbelse proporties”, zo kondigde hij eerder al via RTV Oost zijn comeback aan.



Jolink dook met een aantal muzikanten de Hooiberg - de studio bij zijn woning in Hummelo - in, en nam een nieuwe elpee op. "Met een stel hele goede muzikanten."



Album en boek

Dat resulteert in een album met twaalf nummers, dat zowel op cd als op vinyl verschijnt. Tegelijk met het album verschijnt ook een 96 pagina’s tellend boek met daarin zestig tekeningen en schetsen van Jolink, afgestudeerd aan de kunstacademie AKI in Enschede.

Ook staan er verhalen in, opgetekend door Jolink. "Toen ik mij op het absolute dieptepunt van mijn gezondheid met veel pijn en moeite had opgewerkt, begon ik zowaar weer zin te krijgen in muziek maken. Niet zozeer in optreden, maar in creatieve uitingen."

'Oude droom'

Daarbij combineert Jolink de drie kunstvormen beeldende kunst, literatuur en muziek met elkaar. "Iets wat ik al heel erg lang wilde. Ik loop al sinds 1968 met die plannen rond. Die droom gaat nu eindelijk in vervulling."

Overigens treedt Normaal Hemelvaartsdag weer eenmalig op. Dat gebeurt in Lochem, de plek waar het ooit allemaal begon. De 17.500 kaarten gingen in 2 minuten tijd over de digitale toonbank.