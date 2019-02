Deel dit artikel:













Auto slaat over de kop bij ongeval in Almelo Auto ondersteboven (Foto: Patrick Weegink/News United) Auto heeft zware schade (Foto: awfoto.net) Auto op de kop in de bosjes (Foto: awfoto.net)

Een auto is vanmiddag over de kop geslagen bij een aanrijding met een andere auto op de kruising van de Aadijk en de Plesmanweg in Almelo.

De auto belandde ondersteboven in de bosjes naast de weg. De andere auto bleef overeind staan, maar liep wel zware schade op. Bij de aanrijding raakte een persoon gewond.



