Jeugdagente betrokken bij aanrijding in Hengelo Agente aangereden (Foto: Stijn Klaassen)

Bij een aanrijding op de Willemstraat in Hengelo is vanmiddag een jeugdagente lichtgewond geraakt. De jonge politievrouw zat een op scooter toen ze in aanraking kwam met een fietser en onderuit ging.

De fietser bleef ongedeerd. Het ongeval gebeurde vlak voor het politiebureau. Ambulancepersoneel heeft zich over de agente ontfermd.