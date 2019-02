Betalen Chinese toeristen in Giethoorn voortaan alleen nog maar via een app?

Chinese toeristen de mogelijkheid geven te betalen via hun telefoon, door middel van een nieuwe betaalmethode. Dat is wat Rhoda van Eeden graag ziet gebeuren in Giethoorn en omstreken. "Toeristen moeten hier hun geld goed uit kunnen geven."

Als eigenaar van twee winkels in Giethoorn merkt Van Eeden dagelijks dat Chinese toeristen geen producten kopen omdat ze simpelweg niet via een app kunnen betalen. "Ze kunnen dan letterlijk hun geld niet kwijt."

"Met name Chinese toeristen vragen bij mij in de winkel heel vaak of ze ook via een app kunnen betalen. Bij de meeste winkels kan dat niet, en dan merk je dat ze iets niet kopen, omdat de enige manier voor hen om het product te betalen, via die app is."

'Gemiste kans'

Chinese toeristen kunnen meestal niet pinnen. De betaalpasjes werken niet goed met de Nederlandse pinautomaten, waardoor deze Chinese toeristen bijna alleen maar contant kunnen betalen. En daar is dan niet genoeg van of het is bijna op. "Een gemiste kans", vindt Van Eeden.

Vanmiddag was er een bijeenkomst voor ondernemers uit Giethoorn en omstreken die geïnteresseerd zijn in de aanschaf een nieuwe betaalmethode.

AliPay

Om Chinezen tegemoet te komen in deze manier van betalen, sloot Van Eeden met haar winkel een deal met 2PayNow - een Chinees mobiel betaalsysteem - en geïnteresseerde ondernemers in Steenwijkerland. Een van hen is Jan Hopman, eigenaar van restaurant Het Zwaantje, ook in Giethoorn.

Hij gebruikt de app nu twee maanden en merkt dat het aanslaat. "Transacties vinden makkelijker plaats. Ik denk dat de helft van de transacties nu via de AliPay-app gaat. De rest gaat nog via creditcard." Het systeem is vergelijkbaar met het contactloos pinnen in Nederland. "Bij dit systeem van AliPay scant het 'pinapparaat' de code op de app van de klant en dan is de transactie gebeurd."

Afwachtend

Hopman merkt op dat er nog niet veel Gieterse ondernemers zijn die dit betaalsysteem gebruiken. Sommige zijn volgens hem wat afwachtend en terughoudend. "Ze weten ons nu ook wel te vinden, toch?" is een van de argumenten die hij van mede-ondernemers hoort die bewust geen gebruik maken van het systeem.

De bijeenkomst was niet alleen bedoeld voor ondernemers in Giethoorn, maar ook voor ondernemers uit omliggende toeristische gebieden. "Het streven is eigenlijk om zoveel mogelijk ondernemers mee te nemen in deze nieuwe methode. We moeten zorgen dat de mensen die hier op bezoek komen, ook hier hun geld uit kunnen en blijven," besluit Van Eeden.