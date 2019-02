Twekkelerveld Enschede heeft de primeur, de eerste carnavalsoptocht van Overijssel

De eerste carnavalsoptocht wordt vanavond gehouden, de Verlichte Optocht Twekkelerveld in Enschede heeft de primeur.

"En dat komt eigenlijk door de degradatie van FC Twente. Onze trots voetbalt nu op vrijdag en zitten ons dus eigenlijk een beetje in de weg. We hebben de optocht dit jaar een week eerder dan voorgaande jaren', aldus Alof Zwaving.

Klaar voor

"Maar geen probleem, onze carnavalsvereniging, de Tuffelkroepers is er klaar voor. Onze wagen heeft zojuist de laatste check doorstaan en samen met de zeventig personen tellende loopgroep gaan we vanavond shinen".

Inkomsten derven

"We zijn een jonge, enthousiaste kleine vereniging. We vragen geen contributie en dus moéten we eigenlijk wel meedoen aan een groot aantal carnavalsoptochten in de regio. Want, dan ontvangen we startgeld en met een beetje geluk vallen we in de prijzen en levert dat dus ook iets op", aldus Zwaving. "Dit jaar lopen we ook nog in Boekelo, Enschede en Losser".

De allereerste

De Verlichte Optocht Twekkelerveld wordt georganiseerd door de Stichting Samenwerkingsverband Twekkelerveld. Vanavond 19.00 uur is de start van de optocht in de Enschedese wijk.

Trots

"Wij bouwen sinds een aantal jaren de praalwagen helemaal zelf. Dit jaar hebben we Japan als thema gekozen en we zijn mega trots op het resultaat!".