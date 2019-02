PEC Zwolle lijdt bij ADO Den Haag eerste nederlaag onder trainer Jaap Stam

PEC Zwolle verliest in Den Haag (Foto: Sportfoto Oost)

Jaap Stam heeft zijn eerste nederlaag geleden als eindverantwoordelijke van PEC Zwolle. In Den Haag was ADO na een matige wedstrijd met 1-0 te sterk.

Van Duinen bleek niet fit genoeg om te spelen en ook Paal haakte met een blessure af. Daardoor verhuisde Ehizibue naar de linkerkant en werd Hamer als rechtsback geposteerd. Na een aftastende openingsfase waren de eerste grote kansen voor de Zwollenaren. Namli legde na een goede actie klaar op Hamer, maar hij schoot op Zwinkels en de rebound van Elbers werd ook gekeerd door de Haagse doelman.

ADO op voorsprong

Aan de overkant kreeg Goosens een goede mogelijkheid na een slippertje van Lam, maar de middenvelder speelde de bal te ver voor zich uit waardoor Van der Hart in kon grijpen. Op slag van rust kwamen de gastheren, tegen de verhouding in, op voorsprong. Troupée kwam door op rechts en met een boogbal wist hij Van der Hart te verschalken.

PEC op zoek naar gelijkmaker

Na rust was het voornamelijk PEC Zwolle wat de klok sloeg en moest ADO in de verdedigende stellingen. Ondanks een overwicht leidde dat niet tot grote kansen voor de Zwollenaren. Halverwege de tweede helft was de thuisploeg na een counter zelfs dichtbij de 2-0, maar Van der Hart kreeg zijn vingertoppen tegen een inzet van Necid. Met man en macht probeerde de PEC de gelijkmaker te forceren, maar dat lukte niet en daardoor lijdt de ploeg de eerste nederlaag onder trainer Jaap Stam.

ADO Den Haag - PEC Zwolle 1-0

1-0 Troupée (45)

Arbiter: Kooij

Geel: Ehizibue

Rood: Namli (84/2xgeel)

ADO Den Haag: Zwinkels; Troupée (Malone/70), Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, El Khayati, Immers, Goossens (Pinas/86), Necid (Falkenburg/82), Becker.

PEC Zwolle: Van der Hart; Hamer, Van Polen, Lam, Ehizibue; Clement, Namli, Bouy (Flemming/78); Van Crooij (Dekker/73), Thy, Elbers (Leemans/69)

