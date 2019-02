Go Ahead Eagles geeft zege tegen NEC uit handen na doelpuntenfestijn

Go Ahead Eagles heeft in de Keuken Kampioen Divisie de drie punten niet in eigen huis weten te houden. De formatie van John Stegeman leek tegen NEC op weg naar een zege, maar wist in de slotfase de voorsprong niet vast te houden: 4-4.

Het toegestroomde publiek in Deventer werd verwend in de eerste helft, want vanaf het begin was het vuurwerk in De Adelaarshorst. Van Moorsel opende al in de eerste minuut de score door een rebound binnen te schieten. Na tien minuten zat de thuisploeg op rozen toen Van der Venne de 2-0 binnen kopte na een afgemeten voorzet van Baas. NEC rechtte vervolgens de rug en kwam terug in de wedstrijd via Druijf, die via een strafschop voor de aansluitingstreffer zorgde, 2-1.

Veldmate wederom belangrijk

Even later was de marge weer twee in het voordeel van Go Ahead, want met een fraaie vrije trap schoot Veldmate zijn ploeg op 3-1. Het ging over en weer in de knotsgekke eerste helft en tien minuten voor rust kwam NEC weer terug tot 3-2 na een solo van Van den Berg. Twee minuten later was het verschil echter weer twee toen Veldmate zijn tweede van de avond binnen kopte: 4-2.

Go Ahead geeft zege weg

Halverwege de tweede helft wist NEC de achterstand wederom te verkleinen, want Druijf was voor de tweede keer trefzeker vanaf elf meter. 4-3. Een kwartier voor tijd kreeg Navratil dé kans om zijn ploeg op 5-3 te brengen, maar de rechtsbuiten faalde oog-in-oog met Branderhorst. Dat bleek een dure misser, want invaller Ndayishimiye zorgde uiteindelijk nog voor de 4-4 en daardoor verspeelt Go Ahead Eagles dure punten in de strijd om het kampioenschap.

Go Ahead Eagles - NEC 4-4

1-0 Van Moorsel (1)

2-0 Van der Venne (10)

2-1 Druijf (16/strafschop)

3-1 Veldmate (24)

3-2 Van den Berg (36)

4-2 Veldmate (38)

4-3 Druijf (66/strafschop)

4-4 Ndayishimiye (84)

Arbiter: Bax

Geel: Verhulst, Kvida

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx (Werkhoven/86), Van der Venne; Navratil, Van Moorsel, Langedijk (Dzepar/77).

NEC: Branderhorst; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Bruijn, Overtoom (Romeny/83), Van den Berg; Okita, Druijf, Wolters (Ndayishimiye/63).

