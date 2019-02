Plaatselijk Belang Haarle wil op korte termijn verkeerslichten bij beruchte kruising N35

Leden van Plaatselijk Belang Haarle willen dat de provincie op korte termijn verkeerslichten gaat plaatsen op de kruising van de N35 met de Stationsweg bij Haarle. Dat laten zij weten in een brandbrief aan gedeputeerde Bert Boerman.

In de brief spreekt Plaatselijk Belang Haarle haar 'grote teleurstelling' uit. Reden is het besluit van de provincie in oktober vorig jaar, toen voorgestelde veiligheidsmaatregelen voor de N35 ter hoogte van Haarle naar de prullenmand werden verwezen.

Er zouden te veel technische en financiële belemmeringen zijn voor de uitvoering van die maatregelen. Wel kwam de provincie met een ander voorstel: een onderzoek naar een 'toekomstbestendige' oplossing voor de gevaarlijke kruising. Maar het kan volgens Plaatselijk Belang zeker vijf tot acht jaar duren voordat er een aanpak is gerealiseerd. Zo lang wil de partij niet wachten.

'Grote urgentie'

"Gezien de dagelijkse gevaren bestaat er een grote urgentie om het komend jaar tot een acceptabele oplossing te komen", schrijft ze in de brief. "Wij doen hierbij dan ook een publieke oproep voor een zo spoedig mogelijke realisatie van een effectieve en relatief goedkope maatregel."

Die maatregel is de plaatsing van een verkeerslicht vlakbij Haarle, "die de gevaren voor onze inwoners en overige weggebruikers drastisch moet reduceren, met name in het spitsuur."

Doorstroming

Van de tegenwerping van Rijkswaterstaat, dat het plaatsen van extra verkeerslichten de doorstroming negatief beïnvloedt, willen de leden niets weten. "Wij zijn van mening dat de veiligheid van alle weggebruikers ver boven de doorstroming op de Rijksweg dient te worden geplaatst", schrijven ze in de brief. "Wij hopen dat de provincie onze visie steunt."

Of Boerman iets met het voorstel van Plaatselijk Belang Haarle gaat doen, is nog niet duidelijk. De gemeente Hellendoorn liet tijdens een informatieavond in november al weten zelf een onderzoek uit te gaan voeren naar een kortetermijnoplossing.