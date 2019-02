De Oosttribune in het kort: "Lennart Thy is een geweldige spits"

In De Oosttribune hebben presentator Bert van Losser, verslaggever Tijmen van Wissing en scheidsrechter Bas Nijhuis het voetbal in Overijssel weer onder de loep genomen.

Er werd vooruitgekeken op het komende voetbalweekeinde in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast was ook de VAR onderwerp van gesprek.

Heb je de uitzending niet gezien? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in nog geen vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.