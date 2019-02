FC Twente Vrouwen begint play-offs met zege, PEC Zwolle ruim onderuit

De voetbaldames van FC Twente zijn de play-offs begonnen met een overwinning. In eigen huis wist de ploeg van Tommy Stroot ADO Den Haag met 2-0 te verslaan.

In de eerste helft had Twente het betere van het spel, maar dat werd nog niet in de score uitgedrukt. Halverwege de tweede helft was het wel raak voor thuisploeg. Renate Jansen brak de ban voor de Enschedese dames door de doelvrouw te omspelen en binnen te schieten. In blessuretijd moest ADO met een vrouw minder verder nadat Kok rood kreeg. In de laatste seconden van het duel zorgde Smits voor het slotakkoord: 2-0.

PEC Zwolle Vrouwen onderuit

PEC Zwolle Vrouwen was in eigen huis een maatje te klein voor Ajax. In Zwolle werd het 0-4 voor de Amsterdammers. Bij rust stond het al 0-3 voor de bezoekers na twee treffers van Bakker en een doelpunt van Hansen. In de tweede helft bepaalde de Goorse Ellen Jansen de eindstand op 0-4.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de play-offs en de statistieken van FC Twente en PEC Zwolle.