Veldmate baalt van gegeven strafschop: "Scheidsrechter zei dat hij 100% zeker was"

Go Ahead Eagles leed vrijdagavond duur puntenverlies door in eigen huis een 4-2 voorsprong uit handen te geven tegen NEC. Belangrijk moment in de wedstrijd was de strafschop waardoor de ploeg uit Nijmegen terug kwam tot 4-3, wat volgens aanvoerder Jeroen Veldmate geen strafschop was.

'Knip en klaar' zei scheidsrechter Christian Bax na afloop toen hij de vraag kreeg of het wel een penalty was. "In het veld zei hij ook dat het 100 procent duidelijk was. Daar verschillen we dan van mening over", sprak aanvoerder Veldmate. "De linksback van NEC, Labylle, wil een voorzet geven en die bal gaat over Gino (Bosz, red.) heen en ik loop dat gat dicht. Die bal gaat er twee meter overheen, ik vang die jongen op en hij gaat vallen. Wat natuurlijk slim is want die bal was al weg. Uiteindelijk geeft hij een penal."

Cruciaal moment

Hij vervolgt: "Daarna was het nog steeds niet verkeken want je staat nog steeds met 4-3 voor. Maar het achteraf wel een cruciaal moment geweest want zij krijgen een behoorlijke boost. En wij gaan toch een beetje bibberen", stelt de verdediger, die niet teveel naar andere ploegen wil kijken. "Wij moeten voornamelijk kijken naar onszelf, want aan ons spel valt behoorlijk wat te verbeteren."