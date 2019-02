Stam baalt van eerste verlies: "Kansen in de beginfase moesten erin"

PEC Zwolle leed vrijdag op bezoek bij ADO Den Haag (1-0) het eerste verlies onder trainer Jaap Stam. De trainer uit Kampen was niet eens ontevreden over het spel van zijn ploeg en vond de nederlaag dan ook onnodig.

"De keuzes waren niet altijd even goed", betoogde de oefenmeester na afloop. "Dat wil niet zeggen dat we slecht speelden, maar met betere keuzes kun je meer creëren. En dat is heel belangrijk als je tegen een ploeg speelt die heel erg in zakt en kiest voor de omschakeling."

"Kansen openingsfase moesten erin"

PEC Zwolle kreeg grote kansen in de beginfase, vond ook Stam. "Dat zijn open kansen en die moet je ook gewoon maken. Omdat je weet dat je tegen een ploeg speelt die niet veel weggeeft. Dat doen we dan niet. Uiteindelijk hou je dan wel tot de laatste paar seconden de nul en probeer je te pushen. Dan komen zij op voorsprong door een verdwaalde voorzet en dan ga je de rust in met een heel ander gevoel. Na rust krijgen we zelfs met tien man nog kansen, maar uiteindelijk was het niet genoeg."