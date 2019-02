Auto slingert honderden meters over de weg en strandt in sloot bij Delden

Auto strandt in sloot na lange glijpartij (Foto: Dennis Bakker / News United)

Auto strandt in sloot na lange glijpartij (Foto: Dennis Bakker / News United)

Een automobilist is vanmorgen na een slingerpartij van enkele honderden meters uiteindelijk in de sloot langs de N741 bij Delden beland.

De bestuurder van de auto raakte de macht over het stuur kwijt, slingerde volgens een omstander ongeveer 300 meter over de weg om uiteindelijk aan de andere kant in de sloot tot stilstand te komen.

De man is door de hulpdiensten uit zijn auto bevrijd, maar kwam er wonderwel zonder kleerscheuren van af.

De auto liep bij het ongeluk grote schade op, die is door een bergingsbedrijf afgevoerd.