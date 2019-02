Minderjarig meisje lastiggevallen door man in Lemele

Meisje lastiggevallen in Lemele (Foto: GinoPress)

Een minderjarig meisje is gisteravond in Lemele lastiggevallen door een onbekende man. De politie zoekt getuigen.

Het meisje fietste tussen 18.30 en 18.45 uur vanaf de Nieuwe Brug over de Lemelerweg naar de Beukenallee. Ter hoogte van de oversteek van de Lemelerweg naar de Beukenallee werd ze plotseling lastiggevallen door een man.



Na de melding is de politie een onderzoek gestart. Ook is er forensisch onderzoek verricht.