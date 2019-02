Politie zoekt naar vermiste Loes in buitengebied Enschede

In een natuurgebied bij Enschede wordt sinds vanmiddag gezocht naar de vermiste Loes (72). De vrouw wordt sinds vorig jaar september vermist, toen ze wegliep uit het ziekenhuis in Enschede.

De zoektocht concentreert zich rondom een plas aan de Riethermsteeg, in de buurt van Het Rutbeek. De politie ging het gebied in nadat een particuliere zoekactie 'een afwijking liet zien'.

"Daarom hebben we opgeschaald en zijn we een zoekactie begonnen", laat Cor Woudstra van de politie weten. Ook een politiehond sloeg aan in het gebied.



Tot nu toe heeft de zoekactie nog niets opgeleverd.



Vermissing

In de buurt van de plas is onlangs nog gezocht naar de vermiste vrouw. Ook bij de plas werd eerder gezocht. "In de zomer stond de plas droog en is hier ook gezocht. Maar omdat de drone een afwijking zag, willen we nu weer kijken."