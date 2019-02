Hoofdklasse: Gelijkspel Staphorst bij negen man DETO, SVZW verslaat Genemuiden

Het was een middag met verrassende uitslagen in de hoofdklasse B. DETO wist ondanks twee rode kaarten een punt te pakken tegen Staphorst, SVZW won opnieuw van Genemuiden, Excelsior won simpel en Berkum kon niet stunten. Hieronder de verslagen.

DETO pakt met negen man punt tegen Staphorst

DETO pakte dus een knap punt tegen Staphorst. Na wat kansjes voor beide ploegen, was het na twintig minuten raak. Lesley Nahrwold nam een vrije trap snel en Qays Shayesteh schoot binnen: 1-0. Kort voor rust was Nahrwold zelf dichtbij. Hij raakte de lat en er was twijfel of de bal over de lijn was. De scheidsrechter oordeelde van niet. Kevin Peppels had ook de 2-0 kunnen maken, maar zag doelman René Oosterhof redding brengen. De ruststand was 1-0.

Na een uur spelen moest de thuisploeg met een man minder verder na een tweede gele kaart binnen korte tijd voor doelpuntenmaker Shayesteh. Toen ook ploeggenoot Kevin Peppels rood kreeg, rook Staphorst kansen. Martijn Brakke maakte een paar minuten later dan ook gelijk. Staphorst bleef drukken en kreeg kansen, maar de winnende treffer kwam er niet.

Excelsior'31 thuis simpel langs Buitenpost

In Rijssen boekte Excelsior'31 een simpele zege op Buitenpost. Uit het niets viel na twintig minuten de 1-0. Boy Boeloerditi scoorde met het hoofd op aangeven van Mirko Zwiers. Daarna waren er geen grote kansen meer in de eerste helft en dus was 1-0 ook de ruststand. Ruim tien minuten na de pauze was het weer raak voor Boeloerditi. Nadat Niek Davina de paal raakte, maakte de aanvaller zijn tweede. Excelsior kwam goed weg bij een schot op de lat van Rob Dijkstra. Aan de andere kant was het een kleine tien minuten voor het einde beslist doordat topscorer Hielke Penterman een strafschop benutte. Bij die 3-0 bleef het.

Boeloerditi scoorde twee keer voor Excelsior (foto: Excelsior31.nl)

SVZW wint opnieuw van Genemuiden

Hekkensluiter SVZW heeft een knappe zege geboekt bij Genemuiden. Kort voor rust was het nog 2-1, maar de ploeg won met 3-2. Na twintig minuten was het raak voor de gasten uit Wierden. Robin de Jong benutte een strafschop. Daarna was het vooral Genemuiden dat kansen kreeg, de grootste was voor Jan Hooiveld, maar de treffer kwam er in de eerste helft niet en dus ging SVZW met een voorsprong aan de thee.

Na een klein was de gelijkmaker er wel. Omar Kavak maakte zijn tiende van het seizoen voor Genemuiden. Ruim een kwartier voor het einde was er de voorsprong voor de thuisploeg. Sijmon Eenkhoorn zorgde voor de 2-1. Daar leek het bij te blijven, maar SVZW zette het duel nog helemaal op de kop. Twee minuten voor het einde maakte Tom Hegeman gelijk en in blessuretijd bezorgde Yessin Maskoul de ploeg uit Wierden zelfs de winst. Het was de tweede seizoenszege voor SVZW en beide keren was Genemuiden de klos.

Berkum onderuit tegen Urk

Berkum wist niet te stunten tegen Urk. Na ruim een half uur kwam de thuisploeg op achterstand. Riektelt Jan Brands schoot raak vanaf de stip. Die 0-1 leek ook de ruststand te worden, maar kort voor de pauze zorgde William de Boer voor de 0-2. Na rust ging Berkum op zoek naar de aansluiting en die vond het een kleine twintig minuten voor het einde. Yannick Kaluzi maakte de 1-2. Zes minuten voor het einde moest Urk ook nog met een man minder verder na een directe rode kaart voor Gerrit Tol, maar Berkum wist niet meer gelijk te maken.

