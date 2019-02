HHC Hardenberg herpakt zich met knappe uitzege op Excelsior Maassluis

HHC Hardenberg heeft zich knap hersteld van de grote thuisnederlaag van vorige week tegen VVSB. Op bezoek bij Excelsior Maasluis wist de formatie van Gert Jan Karsten, geheel terecht, met 0-2 te winnen.

De bezoekers begonnen goed in Zuid-Holland en waren twee keer dicht bij de eerste treffer. Vijf minuten voor rust was het wel raak voor de Hardenbergers via Bouws, die na een voorzet van Kobussen de 0-1 tegen de touwen kopte. Ook na rust stichtte HHC gevaar en was het via Reinders dichtbij, maar zijn kopbal belandde op de kruising. Aan de overkant moest HHC-doelman Nijland handelend optreden op een afstandsschot van Afaker.

Dertiende seizoenstreffer Van der Leij

Beide ploegen kregen in het vervolg een goede kans om te scoren, maar het was HHC die het zorgvuldigst met de mogelijkheden omging. Van der Leij verdubbelde de marge door vanuit een hoekschop de 0-2 binnen te koppen. De thuisploeg ging daarna met veel aanvalslust op zoek naar de aansluitingstreffer en dat resulteerde ook in de nodige kansen, maar uiteindelijk hield Nijland zijn doel schoon en daardoor boekt HHC een knappe zege.

Excelsior M - HHC Hardenberg 0-2

0-1 Bouws (40)

0-2 Van der Leij (69)

