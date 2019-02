Uitslagen zaterdagvoetbal: Achtervolgers DOS Kampen doen slechte zaken

Er stond vanmiddag weer een volledige speelronde op het programma in het zaterdagamateurvoetbal. Er kwam geen winnaar bij de topper tussen HTC en DKB. PW, AJC'96 en PH behielden hun ongeslagen status.

In de 1e klasse D weet hekkensluiter Enter Vooruit het tij vooralsnog niet te keren. In eigen huis ging het met 1-3 onderuit tegen DOS'37. Go Ahead Kampen won op eigen veld van De Merino's en ook stadgenoot KHC boekte een overwinning.

In de 2e klasse H lijkt DOS Kampen op weg naar het kampioenschap. Zelf moet de ploeg zaterdagavond nog in actie komen tegen IJVV, maar alle achtervolgers lieten vandaag punten liggen. WVF en Vroomshoopse Boys speelden gelijk en Sparta Enschede ging in eigen huis fors onderuit tegen SVI.

PH is in de 3e klasse D ook na zaterdag nog ongeslagen, maar de club uit Almelo verspeelde wel punten. Op bezoek bij laagvlieger DES werd het 1-1. Nummer twee Bergentheim vergat in te lopen op de koploper want tegen Wilhelminaschool speelde de ploeg gelijk: 1-1. Hekkensluiter Blauw Wit'66 boekte de tweede zege van het seizoen door OZC te verslaan.

De topper in de 4e klasse D tussen HTC en DKB eindigde onbeslist. In Zwolle wisten beide ploegen het net niet te vinden. Onderin zijn MVV'69 en SP Daarle nog altijd op zoek naar de eerste zege. MVV verloor bij 's Heerenbroek (2-0) en Daarle vond zijn Waterloo in Wijthmen (4-0).

In de 4e klasse F zijn AJC'96 en PW nog altijd ongeslagen. Eerstgenoemde was veel te sterk voor Rijssen Vooruit en PW won in eigen huis eenvoudig van BZSV De Blauwwitters. SC Enschede ging op sportpark Het Diekman hard onderuit tegen Sportlust Glanerbrug: 1-6.