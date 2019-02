Zoekactie in buitengebied Enschede naar vermiste Loes levert niets op

De grote zoekactie in het buitengebied van Enschede naar de al maanden vermiste Loes Veenendaal uit Eibergen heeft niets opgeleverd. Dat laat de politie weten.

De hele middag werd een gebied rondom een plas net onder Het Rutbeek doorzocht. Aanleiding voor de grote zoekactie was een particuliere zoektocht van naasten van de vermiste vrouw. Zij hadden met de drone 'een afwijking' gezien in het gebied. Ook een hond zou zijn aangeslagen.



Naar aanleiding daarvan ging de politie met onder meer een duikteam het gebied in, maar dat leverde niets op.



Al maanden vermist

De vrouw liep in september vorig jaar weg van de psychiatrische afdeling van ziekenhuis MST in Enschede. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw.



In de buurt van de plas werd in de zomer ook al gezocht naar de vermiste vrouw. "Toen stond de plas droog en is hier ook gezocht. Maar omdat de drone vandaag een afwijking zag, zijn we vandaag toch weer gaan kijken", laat de politie weten.