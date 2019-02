DETO-doelman Van Zaltbommel vol vertrouwen: "Laat maar komen"

DETO speelde vanmiddag met 1-1 gelijk tegen hoogvlieger Staphorst. De promovendus speelde lang met negen man, maar verloor dus niet.

Dat kwam mede door een goed keepende Anthony van Zaltbommel. De doelman stond met vertrouwen onder de lat in de slotfase, waarin hij het erg druk had: "Op een gegeven moment had ik zoiets van, laat maar komen. Drie vrije bal is ongelukkig. Ik denk dat dat komt omdat je dan met negen man staat. Maar ik had uiteindelijk zoveel vertrouwen dat ik dacht, laat maar komen."

DETO stond bij rust nog wel met 1-0 voor: "We zeiden tegen elkaar in de kleedkamer; goed voetballen doen we niet, maar als je zo een wedstrijd kan winnen, doe maar. Als het dan op deze manier moet in de hoofdklasse, dan moet dat maar." Uiteindelijk werd het dus een punt.

"Dan wordt het lastig"

Tegenstander Thijs Gerlofs baalde dat het Staphorst niet lukte om te winnen van negen man: "We hadden echt moeite om over de zijkanten de ballen erin te brengen. We hadden nog Ewald Koster als centrale verdediger voorin gezet om iets te gaan forceren. De bal viel net niet gelukkig de hele tijd en wordt het lastig om nog even de winnende te maken.

Staphorst zakte door het gelijkspel naar de derde plek in de stand, maar de verschillen zijn klein. Weet ook Gerlofs: "Het is hartstikke spannend en de komende drie weken hebben we eigenlijk drie toppers en vervolgens moeten we zorgen dat we de punten bij elkaar sprokkelen. Het gaat allemaal gelijk op en ik hoop dat wij op de laatste dag bovenaan staan."