Wereldkampioen Thomas Krol dinsdag gehuldigd in Deventer

Thomas Krol zal aankomende dinsdag gehuldigd worden in Deventer voor zijn knappe prestaties bij de WK afstanden. De schaatser uit Deventer maakte vorige week indruk door de wereldtitel op de 1.500 meter op te eisen en het zilver te pakken op de 1.000 meter.

De wereldkampioen zal dinsdag een ereronde rijden in schaatshal De Scheg in Deventer en zal getrakteerd worden op een verrassing. De huldiging wordt georganiseerd door Sportiefoost.nl, de schaatsvereniging waar Krol zijn eerste stappen op het ijs zette. Zij hebben de handen ineen geslagen met Sportbedrijf Deventer, De Scheg en de gemeente Deventer om Krol te eren voor zijn prestaties in Inzel.

Vanmorgen was Krol een uur lang te gast in Groot Onderhoud op Radio Oost. De uitzending is hier terug te luisteren.