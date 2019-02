Overtuigend Quick'20 verslaat HBS in degradatiekraker

Quick'20 heeft goede zaken gedaan in de derde divisie. De hekkensluiter wist directe concurrent HBS op het eigen sportpark Vondersweijde met 4-1 te verslaan en verkleint daardoor het gat met de Hagenaren.

Quick'20 was heer en meester in de eerste helft en kwam snel op voorsprong via Van Breemen-Schneider, die de 1-0 binnen tikte op aangeven van Eulderink. Binnen het half uur verdubbelden de Oldenzalers de marge en kwam de treffer op naam van Van Houten.

Sterk Quick'20

De thuisploeg was vastberaden om de punten in eigen huis te houden en ging na rust door met scoren. Degenaar tilde de stand aan het begin van het tweede bedrijf naar 3-0. Kalpoe deed na een uur spelen wat terug namens de bezoekers, maar verder kwam HBS niet. Het slotakkoord kwam op naam van Eulderink en daardoor doet de formatie van trainer Michel Steggink goede zaken in de strijd tegen degradatie.

