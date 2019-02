Zaaloverzicht: Dalfsen verliest in Amsterdam, mannen Het Ravijn nipt onderuit

De nodige zaalsporten staan zaterdagavond weer op het programma, met eredivisiewedstrijden in het basketbal, handbal en waterpolo. Hieronder houden we je de hele avond in een overzicht op de hoogte van de resultaten. Blijf de pagina vernieuwen voor het laatste nieuws.

De handbalsters van Dalfsen, die zich al hebben gekwalificeerd voor de kampioensgroep, gingen onderuit bij landskampioen VOC Amsterdam. In de hoofdstad werd het 36-29 voor de thuisploeg. De handbaldames van Borhave zijn inmiddels ook al uitgespeeld en veroordeeld tot de degradatiegroep. In de laatste uitwedstrijd van de reguliere competitie wist de ploeg met 24-28 te winnen bij Foreholte. DSVD komt ook uit in de degradatiegroep en ging zaterdag onderuit bij V&L: 24-14.

Het Ravijn nipt onderuit

De waterpoloheren van Het Ravijn gingen in eigen bad onderuit. De Ham was met 8-9 te sterk en daardoor deed Het Ravijn slechte zaken in de strijd om een play-off-ticket. Eerder vanavond liepen de dames van Het Ravijn de bekerfinale mis door de return van de halve finales te verliezen bij De Zaan.

Jolly Jumpers verliest

De basketbalsters van Jolly Jumpers blijven in degradatieproblemen in de Dutch Basketball League. In Barendrecht was Binnenland een maatje te groot voor de ploeg uit Tubbergen. Het werd uiteindelijk 85-68. Morgen komt bij de mannen Landstede Basketbal in actie. De Zwollenaren gaan op bezoek bij BAL Weert.