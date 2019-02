Heracles Almelo verpulvert Fortuna Sittard mede dankzij uitblinkende Dalmau

Heracles Almelo heeft in het eigen Polman Stadion een indrukwekkende overwinning geboekt tegen Fortuna Sittard. Mede dankzij vier doelpunten van de uitblinkende Adrian Dalmau werden de Limburgers op een grote nederlaag getrakteerd. Het werd maar liefst 6-0.

Heracles opende furieus op eigen veld en pakte de bezoekers direct bij de strot. Dat leidde in een razendsnelle openingstreffer van Dalmau. De Spaanse spits was attent bij een mislukte inzet van Osman door van dichtbij binnen te tikken, 1-0. Aan overkant was Lamprou dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot werd uit de kruising getikt door Blaswich.

Kansen Heracles

De gastheren roken bloed en gingen op zoek naar meer. Dat resulteerde in een grote kans voor Kuwas, maar doelman Koselev hield de spelmaker van scoren af. Ook Osman was met een volley dichtbij. Heracles deed zichzelf tekort want het kon Fortuna al voor rust op grote achterstand zetten. Drost kreeg twee goede kansen om de score te verdubbelen, maar faalde in de afronding.

Dalmau goud waard

Ook na rust kwam Heracles voortvarend uit de kleedkamer en wist Dalmau de 2-0 op het bord te zetten door een voorzet van Kuwas binnen te koppen. Een paar minuten later stelde de spits Drost in staat om voor de 3-0 én de beslissing te zorgen. Het Almelose publiek werd daarna nog meer verwend want de koek was nog lang niet op. Dalmau completeerde na een uur spelen zijn hattrick door knap weg te draaien bij zijn tegenstanders en vakkundig de 4-0 binnen te stiften.

Zesklapper

Twintig minuten voor tijd legde de eveneens uitblinkende Kuwas klaar op Peterson, die zijn elfde van het seizoen kon aantekenen. De man van de avond, Dalmau, verzorgde ook het slotakkoord. Na een pass van de ingevallen Dos Santos omspeelde de centrumspits doelman Koselev en schoof rustig de 6-0 tegen de touwen. Daardoor geeft Heracles de zege op Ajax, van vorige week, een uitstekend vervolg.

Heracles Almelo - Fortuna Sittard 6-0

1-0 Dalmau (1)

2-0 Dalmau (51)

3-0 Drost (55)

4-0 Dalmau (61)

5-0 Peterson (70)

6-0 Dalmau (79)

Arbiter: Manschot

Geel: Dalmau, Breukers, Van den Buijs

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Van Hintum, Van den Buijs, Czyborra; Osman, Drost (Duarte/86), Merkel; Kuwas, Dalmau (Van de Water/82), Peterson (Dos Santos/70).

Fortuna Sittard: Koselev; Ciranni, Ramírez, El Messaoudi, Pinto; Smeets (Essers/77), Diemers, Balic, Hutten (Semedo/40); Novakovich, Lamprou.

