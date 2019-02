Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Waterpolodames Het Ravijn lopen in laatste seconde bekerfinale mis Het Ravijn (Foto: Sportfoto Oost)

De waterpolodames van Het Ravijn zijn er niet in geslaagd om de finale van het bekertoernooi te bereiken. In de return van de halve finales was De Zaan in eigen huis met 8-4 te sterk.

En dat betekent dat die ploeg de finale gaat spelen. Het Ravijn won het eerste duel met 10-6, maar omdat de gescoorde uitdoelpunten leidend zijn, gaat De Zaan naar de bekerfinale. Het missen van de finale was extra zuur voor Het Ravijn want het achtste- en beslissende doelpunt van de thuisploeg viel in de allerlaatste seconde. Bekijk hier de uitslagen in de halve finales van het bekertoernooi. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33