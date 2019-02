Deel dit artikel:













Bestuurder scheurt ruim twee keer te hard over Hasselterweg in Zwolle Snelheidsmeter (Foto: Pixabay / Qimono)

Een bestuurder is vanmiddag gepakt toen hij met 163 kilometer per uur over de Hasselterweg scheurde in Zwolle. Op de Hasselterweg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Het is niet voor de eerste keer dat de bestuurder in kwestie met een veel te hoge snelheid gepakt wordt binnen de bebouwde kom van Zwolle. Twee jaar geleden was het ook al raak en toen werd net als vandaag zijn rijbewijs ingevorderd. De Officier van Justitie is daarom ook niet mals: een geldboete van 2000 euro en 6 maanden rijontzegging. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33