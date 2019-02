Kuwas opgetogen na eclatante zege: "Ik heb echt genoten"

Heracles Almelo boekte zaterdagavond een heerlijke overwinning in de eredivisie door Fortuna Sittard in het Polman Stadion een flink pak rammel te geven (6-0). Brandley Kuwas was lovend na afloop.

"Ik heb echt genoten", sprak de aanvaller. "De eerste 25 minuten heb ik ook genoten, maar daarna zakten we wat in. Vanuit daar hebben we het de tweede helft gewoon heel goed opgepakt en hebben we goed druk gezet. Ik vind dat we de tweede helft gewoon echt heel goed hebben gespeeld."

"Snoeppunten tegen Ajax"

Hoe de overwinning tot stond kwam heeft Kuwas niet verbaasd. "We wisten wat ons te doen stond", vervolgt hij. "Tegen Ajax waren het snoeppunten, die punten pak je niet zo makkelijk. Als je vandaag zou winnen, dan pas had je een goed gevoel van Ajax overgehouden en dat hebben we gedaan. Dat voelt heel goed."