Flink schrobben: een oliespoor van 1000 meter door Vroomshoop De brandweer in Vroomshoop verwijderde een oliespoor van zeker 1000 meter (Foto: News United/Kevin Gerrits) De brandweer in Vroomshoop verwijderde een oliespoor van zeker 1000 meter (Foto: News United/Kevin Gerrits) De brandweer in Vroomshoop verwijderde een oliespoor van zeker 1000 meter (Foto: News United/Kevin Gerrits)

Het was een pittig klusje voor brandweerlieden in Vroomshoop in de nacht van zaterdag op zondag: een oliespoor van zeker een kilometer van het wegdek schrobben. De olie liep dwars over de Julianastraat en de Kennedystraat in Vroomshoop.

Door de olie was het wegdek spekglad. Om gevaarlijke situaties voor het verkeer te voorkomen, werd de weg, op verzoek van de gemeente, nog diezelfde nacht gereinigd. Brandweerlieden spoten rond 01.30 water op het wegdek en ze gingen met bezems in de weer om de straten schoon te krijgen. Het is niet duidelijk hoe de olie op de weg terecht is gekomen.