Volière uitgebrand in Deventer: 300 vogels dood

Het is moeilijk te bevatten voor Jan Scheffer uit Deventer: zijn volière met zeker driehonderd vogels is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand. "Het is zijn grote hobby", vertelt zijn vrouw Carla Scheffer. "Dus je kunt je voorstellen hoe hij zich voelt."

Het stel woont aan de Peter van Anrooystraat in Deventer en de achterbuurman sloeg rond drie uur alarm. Een aangeslagen Carla Scheffer: "Ik kon niet slapen en zat beneden op de bank. De buurman belde aan om te zeggen dat het vogelhok in brand stond. Ik ben direct gaan kijken en toen fikte het al." Had de bewoonster dan niets in de gaten? "Ik rook wel iets, maar ik dacht dat het de sigaret was die ik net had gerookt." De brandweer werd direct ingeschakeld door de buurman.



Driehonderd vogels

Er is niets meer van de volière over. Zo'n driehonderd vogels hebben de brand niet overleefd. "Alle broedkooien zijn weg, alleen de buitenmuren staan er nog. Dit is diep triest, we zijn er kapot van." De brandweer trok met waterslangen door het huis om het vuur in de tuin te blussen. "We moesten zelf het huis uit", vertelt de bewoonster. "We zijn in de buurt goed opgevangen."



Opnieuw opbouwen

Er staat niets meer dan een zwartgeblakerd hok in de tuin. Het is een geluk dat de brand niet naar hun woonhuis is overgeslagen. "Ik vermoed dat de brand is ontstaan door kortsluiting", zegt Carla Scheffer. "Maar de brandweer heeft daar niets over gezegd."

Het stel is verdrietig, maar gaat niet bij de pakken neerzitten. "We gaan dit hok weer opbouwen en als het allemaal weer voor elkaar is, dan nemen we nieuwe vogels. We hebben goed contact met kwekers." Carla denkt daarbij vooral aan haar man. "Ik kan hem niet zijn hobby afpakken."