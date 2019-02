Deel dit artikel:













Tot de Nek in de Drek 'Beste mudrun van Nederland' Tot de Nek in de Drek beste mudrun (Foto: Obstakels.com)

De obstacle mudrun Tot de Nek in de Drek in Vriezenveen is de Beste mudrun van Nederland. Dat werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het awardgala van Obstakels.com.

De mudrun sleepte daarnaast ook nog eens vijf awards binnen in diverse categorieën. Er werden prijzen gewonnen voor 'Beste modder', de locatie, de kidsrun, de medailles en het thema.



"We kunnen ons geluk niet op en we zijn mega, mega trots. Deze prijzen zijn een geweldig compliment aan de organisatie en aan alle vrijwilligers, oud bestuursleden, bouwers, bouwbedrijven, sponsoren, deelnemers, de gemeente Twenterand, de inwoners van Twenterand en aan alle deelnemers die al jaren onze organisatie helpen en steunen", laat de organisatie weten. De volgende editie van Tot de Nek in de Drek is op zaterdag 6 juli.