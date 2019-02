Nieuw werk Herman Brood: "Dit zou hij te gek hebben gevonden"

album "From the Stable" (Foto: RTV Oost)

Zo'n veertig jaar lagen ze op de plank, maar vandaag zien ze het daglicht: negentien nooit uitgebrachte nummer van Vitesse, een beroemde band uit de jaren zeventig die Herman Brood heeft opgericht.

In café de Cactus in Hengelo speelt Springtime Confusion, een coverband van Vitesse, de nummers. Naast een aantal trouwe Brood-fans zijn ook Xandra Brood, Hermans weduwe, en dochter Holly Mae aanwezig. "Ik denk dat Herman het geweldig zou vinden dat er nu aandacht voor hem is en dat er muziek uitkomt die nog nooit iemand heeft gehoord. Dat zou hij wel te gek hebben gevonden", vertelt Xandra.

Nadruk op Vitesse

Tom Odijk, ooit manager van Vitesse, waakt echter voor Brood-enthousiasme. "We leggen de nadruk op Vitesse, omdat het echt de muziek van die band is. Toevallig maakte Herman er een groot deel van uit, maar hij heeft maar een aandeel in een aantal nummers", zegt Odijk.

Collectors-item

Niettemin voegt hij er aan toe: "Maar voor de Herman Brood-fans natuurlijk wel een onmisbaar collectors-item."