Uitslagen zondagvoetbal: Winst in toppers voor Dalfsen, Diepenveen, DTC'07 en Hoonhorst

Het was een zondagmiddag met veel topduels in het zondagamateurvoetbal. Daarnaast pakte Vosta de eerste overwinning van het seizoen. Hieronder een overzicht van de meeste opvallende uitslagen.

Rohda Raalte speelde gelijk bij Winterswijk in de 1e klasse E. Het zag koplopers Bemmel en Longa wel winnen en dus wordt het steeds moeilijker voor de Overijsselse club om te denken aan de titel.

Achilles'12 won in de 2e klasse J Vogido en blijft daardoor de ploeg met de minste verliespunten. Bon Boys en Barbaros, de nummers drie en vier, speelden gelijk.

De topper in de 2e klasse L Noord werd een prooi voor Dalfsen. Het won met 1-0 van koploper Lemelerveld en daardoor staan de ploegen nu allebei op 34 punten. Het doelsaldo van Lemelerveld is echter een stuk beter.

Sportlust Glanerbrug verloor voor de tweede week op rij in de 3e klasse A en is de koppositie kwijt aan Eilermark. Die ploeg won bij Reunie.

EMMS deed goede zaken in de 3e klasse C Noord. Het won zelf van SVV'04 en zag concurrent Ter Apel verliezen van Protos.

In de spannende 4e klasse A speelde koploper KOSC gelijk, won nummer twee Borne en ging nummer drie Delden onderuit tegen Almelo, de nummer vier. Het verschil tussen de koploper en nummer zes is nu slechts drie punten.

Diepenveen won in eigen huis de topper van Markelo in de 4e klasse G. Het nam daardoor de koppositie over van die ploeg. In punten staan de twee gelijk, maar Diepenveen speelde een duel minder.

Ook in de 5e klasse A stond er een topper op het programma. Daar won DTC bij Berghuizen en bleef daardoor ongeslagen. Onderin pakte Vosta de eerste overwinning. Het won bij SVV'91.

Hoonhorst won in de 5e klasse A Noord van concurrent DVSV en blijft ongeslagen koploper. Het heeft nu drie punten voorsprong. Vilsteren bracht Willemsoord de twaalfde nederlaag in evenzoveel wedstrijden.

