Willem Greve grijpt net naast winst Grote Prijs van Neumünster

Willem Greve heeft net naast de Grote Prijs van Neumünster gegrepen. De springruiter uit Markelo kwam 0,34 seconde tekort voor de zege en werd tweede.

Hij bleef foutloos in de barrage en kwam tot 38,91 seconden. De Zweed Peder Fredricson was met 38,57 echter net iets sneller dan de Overijsselaar. Angelique Hoorn uit Wanneperveen werd vierde in 40,41. Ook de derde plek was voor een Nederlander. De Drent Albert Zoer kwam tot 38,93.

Greve kreeg ruim 10.000 euro voor zijn tweede plek. De winnaar kreeg ruim 12.500 euro en Hoorn kreeg 5.000. Later op de dag won Greve wel finale van de Youngster Cup.